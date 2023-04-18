В Уфе завершились соревнования по волейболу «Лига Башкирии»

В Уфе завершились республиканские соревнования по волейболу «Лига Башкирии» среди мужских и женских команд. В них приняли участие спортсмены-любители и воспитанники спортшкол, которые не стали профессиональными игроками, а также сборные предприятий.

Мужчины в «Лиге Башкирии» выступают в трех дивизионах: в Первой лиге, Высшей и самом престижном – Суперлиге. Женщины играют в двух группах. В финале у мужчин встретились коллективы «Кумпан-медведи» и «М-стил», где вместе с уфимцами на паркет вышли волейболисты из Магнитогорска. В итоге со счетом 3:0 победу праздновали игроки команды «Кумпан-медведи».