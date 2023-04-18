БСТ покажет трансляцию торжественных мероприятий к празднику Ураза-байрам

«Телепрограмма «Йома» — один из самых первых исламских телевизионных проектов в России, — рассказывают авторы программы. — Первыми ведущими проекта были Шаура Гильманова, Яркей Якшидавлетов. В этом году исполнилось 80 лет со дня его рождения. Яркей Якшидавлетов был известным журналистом, а со временем, изучая Ислам, стал и верующим мусульманином, совершил хадж. Мы помним его как преданным своей работе и вере человека. В периоды, когда технических средств на телевидении не хватало, Яркей-хаджи выезжал на своей камере VHS в качестве оператора, снимал сюжеты. Причём материалы он привозил не только из республики, но и из Турции, Саудовской Аравии, Финляндии.