В Башкирии продолжается набор желающих вступить в добровольческие батальоны

Сотни добровольцев из Башкортостана готовы отправиться на СВО. В республике продолжается набор желающих вступить в башкирские батальоны. Стать контрактниками имеют право мужчины от 18 до 60 лет, не проходившие воинскую службу, однако получившие высшее или среднее профессиональное образование. Сегодня часть кандидатов начала оформление и приступила к медосмотру.
Паспорт, военный билет, документ об образовании – вот минимум, с которым нужно прийти в военкомат. Число желающих вступить в ряды башкирских батальонов растет. Теперь в боевые формирования принимают мужчин до 60 лет. Возрастной потолок увеличили из-за большого спроса. Среди них 59-летний Алик, за плечами которого Афганистан.
Бывший участник отряда Шаймуратова с позывным «Джага» признается: не может оставаться дома. Едет на поддержку к боевым товарищам.
По новым условиям, контракт можно заключить от четырех месяцев, а тем, кто соглашается на год, помимо прочих выплат, полагается и единовременная – 195 тысяч рублей. К слову, минимальная зарплата по контракту составляет чуть более 200 тысяч. Льготы предусмотрены и для членов семей. Хотя многие из ребят отмечают: деньги – не главное.
Из-за роста числа желающих отправиться на службу по контракту в Башкортостане открыли мобильные пункты – порядка 70 по республике. Специалисты готовы проконсультировать. Есть возможность получить ответы на вопросы в любом офисе МФЦ. Затем кандидат на службу пишет заявление, после – медобследование, собеседование с психологом, проверка физподготовки. И уже в пункте отбора по контракту в Уфе вопрос по каждому решается индивидуально.
Сейчас в республике продолжается набор в добровольные воинские формирования, два из которых уже укомплектованы: это батальоны имени Даяна Мурзина и «Северные амуры».