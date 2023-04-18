В Башкирии продолжается набор желающих вступить в добровольческие батальоны

Сотни добровольцев из Башкортостана готовы отправиться на СВО. В республике продолжается набор желающих вступить в башкирские батальоны. Стать контрактниками имеют право мужчины от 18 до 60 лет, не проходившие воинскую службу, однако получившие высшее или среднее профессиональное образование. Сегодня часть кандидатов начала оформление и приступила к медосмотру.

Паспорт, военный билет, документ об образовании – вот минимум, с которым нужно прийти в военкомат. Число желающих вступить в ряды башкирских батальонов растет. Теперь в боевые формирования принимают мужчин до 60 лет. Возрастной потолок увеличили из-за большого спроса. Среди них 59-летний Алик, за плечами которого Афганистан.

По зову сердца, у нас воспитание такое. С первого дня просто возраст не позволял, сейчас возраст подняли – ухожу. Обращался и в военкомат и везде. Везде отпор был, а сейчас возраст подняли - с удовольствием берут. Алик, доброволец /Хайбуллинский район/

Бывший участник отряда Шаймуратова с позывным «Джага» признается: не может оставаться дома. Едет на поддержку к боевым товарищам.

Друзей надо выручать. У меня тяга, как говорится, чтобы победить. Позывной «Джага»

По новым условиям, контракт можно заключить от четырех месяцев, а тем, кто соглашается на год, помимо прочих выплат, полагается и единовременная – 195 тысяч рублей. К слову, минимальная зарплата по контракту составляет чуть более 200 тысяч. Льготы предусмотрены и для членов семей. Хотя многие из ребят отмечают: деньги – не главное.

А кто, если не мы? Кто-то же должен из наших, хоть и в деревнях ребята живут, такие простейшие ребята, но они должны идти и служить. За мать, за детей, это самое главное, я думаю. За нашу Башкирию. У нас все в семье служили: и афганцы, и с внутренних войск есть ребята, поэтому и идем. Денис, доброволец /Краснокамский район/

Из-за роста числа желающих отправиться на службу по контракту в Башкортостане открыли мобильные пункты – порядка 70 по республике. Специалисты готовы проконсультировать. Есть возможность получить ответы на вопросы в любом офисе МФЦ. Затем кандидат на службу пишет заявление, после – медобследование, собеседование с психологом, проверка физподготовки. И уже в пункте отбора по контракту в Уфе вопрос по каждому решается индивидуально.