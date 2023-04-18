Из озера Аслыкуль в Башкирии вытащили около 2 километров браконьерских сетей

Вместе с инспекторами природного парка «Аслы-Куль» съемочная группа БСТ в течение дня спасала не только обитателей озера от браконьерских сетей, но и приняла участие в тушении природного пожара.

Сапоги, спасательные жилеты, бинокль. До трёх раз в день инспекторы природного парка «Аслы-Куль» выходят на патрулирование самого большого озера республики. Главная задача – пресечь деятельность браконьеров. Ночами нарушители расставляют по водоёму сети, обрекая подводных обитателей на гибель. И чем раньше достать ловушки из воды, тем лучше.

Нельзя здесь рыбачить сетями, острогами, электроудочками и другими запрещенными методами. Сейчас же такое время, нерест начинается. И в это время если даже одну рыбу поймает с икрой, то сколько рыб не родятся, пропадут, это, конечно, большой урон. Салават Файзуллин, старший инспектор природного парка «Аслыкуль»

Минимизировать, а в идеале и вовсе свести на нет этот урон помогают специальные якоря.

Якорь бросают не для того, чтобы удержать лодку на месте. Наоборот. Прибавив ходу, проходят несколько километров по рыбным местам. У инспекторов свой улов – браконьерские сети. На сегодняшних день из озера извлечено незаконных приспособлений общей длиной 2 километра. Сотрудники природного парка «Аслы-Куль» опираются не только на свой многолетний опыт и чутьё, но и на современные спецсредства.

Дирекция нам предоставляет приборы для отслеживания нарушений. Это тепловизоры, приборы ночного ведения, также есть камеры подводного наблюдения. Мы опускаем ее в воду и смотрим, где незаконно установлены сети. Работаем, у нас есть для этого ресурсы, и поэтому мы выявляем нарушения. Гузель Гильманова, начальник структурного подразделения природного парка «Аслыкуль»

Работа инспекторов природного парка «Аслы-Куль» приносит свои плоды. С каждым годом рыб в озере становится всё больше. Но ловить ее во время нереста строго запрещено, за это может грозить уголовная ответственность. Ограничения будут действовать с 25 апреля по 5 июня.

По пути на базу получаем сигнал о возгорании сухой травы. Сотрудники природного парка первыми выезжают на место, чтобы до приезда пожарных расчётов локализовать огонь. У каждого за спиной – пожарный ранец. Рассредоточившись по периметру, начинают тушение.

Инспекторы природного парка «Аслыкуль» пытаются своими силами справиться с огнём. Но этому мешает ландшафт и сильный ветер. Огонь разгорается довольно быстро, сухой травы много. Горят камыши. Опасность представляет и то, что в непосредственной близости от места возгорания находится населённый пункт – деревня Алга.

Местные жители тоже не остались в стороне. Добровольцы пришли на помощь. Кто на тракторе с плугом, кто с ведром. Рядом оказался небольшой водоём, откуда сельчане брали воду. Общими усилиями удалось локализовать пожар.

Реагируем всегда. У нас за последние две недели это уже третий пожар. Человеческий фактор, скорее всего. Гузель Гильманова, начальник структурного подразделения природного парка «Аслыкуль»