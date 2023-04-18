В Уфе открыт сбор средств на операцию для мальчика, родившегося без ушей

Чудо для мальчика, который не мог самостоятельно слышать. В Уфу после сложнейшей операции вернулся Богдан Дубровский с мамой. Малыш родился без ушей. На их месте – валики и частично несформировавшиеся хрящики, у него не было слуховых проходов. Сейчас мальчик слышит самостоятельно с одной стороны, на второе ушко открыт новый сбор. Какой прогресс произошёл после операции и как помочь Богдану жить полноценно?

Малыш впервые слышит бабушку без специальных слуховых аппаратов. Жизнь поменялась всего за один день. Мальчику сделали сложнейшую комбинированную операцию по восстановлению врожденной ушной атрезии, микротии. Теперь сказки, которые бабушка рассказывает на ночь, станут ещё ярче.

Операцию провели за рубежом. Малышу удалили опухоль, установили титановый имплант на слуховые косточки. Месяц Богдан с мамой находились на реабилитации. Четыре недели мальчику нельзя было летать, чтобы не сместить барабанную перепонку. Об изменениях Анастасия Дубровская рассказывала в сети, его фотографии сопровождаются хэштегом #БогдашкаЧебурашка. Но по большие уши для крохи – это вовсе не наказание.

В 2021-м мы уже рассказывали о Богдане. Почти за два года благодаря неравнодушным людям удалось собрать необходимые средства. Сейчас уже открыт сбор на операцию на второе ухо. Чтобы помочь, перечислить можно любую сумму. Отсканировав QR-код, вы попадёте на страницу Богдана Дубровского на сайте благотворительного фонда.