Тренер по легкой атлетике из Уфы предложил объединить спортивных наставников на специальном форуме

Заслуженный тренер России Петр Буйлов выступил на заседании Совета при Президенте России по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей. Петр Буйлов почти полвека тренирует слабовидящих спортсменов, 35 лет является старшим наставником сборной СССР, СНГ, России.
В списке его воспитанников – 13-кратная паралимпийская чемпионка Рима Баталова, а также победители и призеры соревнований международного уровня Елена Паутова, Ильдар Помыкалов, Александр Лабзин. Но атлеты не должны ограничиваться исключительно спортом: важно получить образование, должны социализироваться, чтобы, закончив спортивную карьеру, могли быть полезны обществу и востребованы, считает тренер.