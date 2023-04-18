Тренер по легкой атлетике из Уфы предложил объединить спортивных наставников на специальном форуме

Очень важно наставникам объединиться, у каждого есть практики, опыт. В Башкортостане создан адаптивный центр, увеличены денежные премии, установили пожизненные стипендии. Нам есть чем поделиться и рассказать, было бы хорошо объединить наставников России на одной большой площадке.

Петр Буйлов, заслуженный тренер России по легкой атлетике