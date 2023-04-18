Уфимский спортсмен готовится к Летним сурдлимпийским играм «Мы вместе. Спорт»

Масштабные международные соревнования пройдут в Уфе летом. С 23 июля по 2 августа в Уфе в течение девяти дней спортсмены из России и дружественных стран будут бороться за медали в 21 дисциплине спорта глухих. Один из тех, кто может представит нашу республику на соревнованиях, дзюдоист Михаил Сидоров.

Михаил Сидоров не только тренируется сам, но и помогает заслуженному тренеру Валентину Пегову заниматься со слабослышащими спортсменами. Воспринимать звуки самому Михаилу помогает слуховой аппарат. Без него дзюдоист оказался бы в полной тишине. Михаил Сидоров занимается дзюдо уже десять лет. Спортсмен родом из Беларуси, а в Уфу приехал учиться в вузе.

Раньше я занимался волейболом и баскетболом, но потом все из команды разошлись. Я пришел на дзюдо, посмотрел, мне понравилось. Михаил Сидоров, серебряный призер Сурдлимпийских игр по дзюдо

В 2017 году Михаил принимал участие в Сурдлимпийских играх. В турецком Самсуне он получил серебряную награду за выступление в командном зачете. Для того чтобы попасть на Сурдимпийские игры «Мы вместе.Спорт» Михаилу еще предстоит пройти отбор на чемпионате России. Спортсмен в марте ездил на сборы в Кисловодск. Впереди ответственные старты, а значит нужно учесть все нюансы в подготовке.

Обязательно индивидуальная работа с каждым спортсменом, это первое. Второе – это и питание, и режим, и сон, и подгонка веса. Самое главное – это вариативность, хорошее мышление, умение хитрить. Валентин Пегов, заслуженный тренер РСФСР по дзюдо

Дзюдо среди слабослышащих в республике неразрывно связано с Валентином Пеговым. Опытный специалист добивался больших успехов и с незрячими. Сурдлимпийцев Валентин Алексеевич тренирует уже 14 лет.

Дзюдо и самбо у нас в республике всегда было хорошим. До развала Союза мы стабильно занимали четвертые, пятые, шестые места. Потом денег не было, мы отстали. Сейчас мы поправили свое положение. Здоровые ребята тоже начали хорошо выступать. Валентин Пегов, заслуженный тренер РСФСР по дзюдо