Уфимский спортсмен готовится к Летним сурдлимпийским играм «Мы вместе. Спорт»

Масштабные международные соревнования пройдут в Уфе летом. С 23 июля по 2 августа в Уфе в течение девяти дней спортсмены из России и дружественных стран будут бороться за медали в 21 дисциплине спорта глухих. Один из тех, кто может представит нашу республику на соревнованиях, дзюдоист Михаил Сидоров.
Михаил Сидоров не только тренируется сам, но и помогает заслуженному тренеру Валентину Пегову заниматься со слабослышащими спортсменами. Воспринимать звуки самому Михаилу помогает слуховой аппарат. Без него дзюдоист оказался бы в полной тишине. Михаил Сидоров занимается дзюдо уже десять лет. Спортсмен родом из Беларуси, а в Уфу приехал учиться в вузе.
В 2017 году Михаил принимал участие в Сурдлимпийских играх. В турецком Самсуне он получил серебряную награду за выступление в командном зачете. Для того чтобы попасть на Сурдимпийские игры «Мы вместе.Спорт» Михаилу еще предстоит пройти отбор на чемпионате России. Спортсмен в марте ездил на сборы в Кисловодск. Впереди ответственные старты, а значит нужно учесть все нюансы в подготовке.
Дзюдо среди слабослышащих в республике неразрывно связано с Валентином Пеговым. Опытный специалист добивался больших успехов и с незрячими. Сурдлимпийцев Валентин Алексеевич тренирует уже 14 лет.
Чемпионат России по дзюдо среди слабослышащих пройдет в Уфе в мае. Спортсмены, занявшие призовые места, смогут отобраться на предстоящие игры « Мы вместе. Спорт».