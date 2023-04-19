В Башкирии подросток и его друг забили до смерти человека

В Белорецке 17 и 19-летние парни хотели проучить наркозакладчика, но перепутали и забили до смерти другого человека. Им предъявлено обвинение, сообщили в пресс-службе СУ СКР по РБ.
Вопиющий случай произошел 6 апреля. Обвиняемые взяли в руки металлические трубы и принялись ждать молодого человека, который должен был забрать наркотики. По просьбе неустановленного лица они должны были проучить его, поскольку тот якобы ранее тот похитил наркотические средства.
В настоящее время с задержанными проведены первоначальные следственные действия, судом, по ходатайству следователя им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, следователи продолжают сбор и фиксацию доказательств по делу, по изъятым с места происшествия предметам назначен комплекс судебных экспертиз.
Фото: СУ СКР по РБ.