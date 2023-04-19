В Башкирии подросток и его друг забили до смерти человека

В Белорецке 17 и 19-летние парни хотели проучить наркозакладчика, но перепутали и забили до смерти другого человека. Им предъявлено обвинение, сообщили в пресс-службе СУ СКР по РБ.

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Вопиющий случай произошел 6 апреля. Обвиняемые взяли в руки металлические трубы и принялись ждать молодого человека, который должен был забрать наркотики. По просьбе неустановленного лица они должны были проучить его, поскольку тот якобы ранее тот похитил наркотические средства.

Однако, потенциальная жертва, прибыв на место вместе со знакомым, заметил обвиняемых и скрылся, а его товарищ вступил с исполнителями заказа в словесную перепалку. В ходе конфликта, обвиняемые нанесли мужчине множественные удары металлической трубой по руками и ногам, после чего скрылись. Потерпевшего заметил проезжавший мимо на мотоцикле мужчина, который вызвал скорую помощь. Тем не менее, мужчина скончался в больнице, не приходя в сознание.

пресс-служба СУ СКР по РБ

В настоящее время с задержанными проведены первоначальные следственные действия, судом, по ходатайству следователя им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, следователи продолжают сбор и фиксацию доказательств по делу, по изъятым с места происшествия предметам назначен комплекс судебных экспертиз.

Фото: СУ СКР по РБ.

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