В Башкирии подросток и его друг забили до смерти человека

Однако, потенциальная жертва, прибыв на место вместе со знакомым, заметил обвиняемых и скрылся, а его товарищ вступил с исполнителями заказа в словесную перепалку. В ходе конфликта, обвиняемые нанесли мужчине множественные удары металлической трубой по руками и ногам, после чего скрылись. Потерпевшего заметил проезжавший мимо на мотоцикле мужчина, который вызвал скорую помощь. Тем не менее, мужчина скончался в больнице, не приходя в сознание.

пресс-служба СУ СКР по РБ