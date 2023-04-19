В Башкирии родители избили своего ребенка до крови

Жители Сибая поделились информацией об избиении ребенка родителями. Последствие инцидента было запечатлено на видео. У мальчика наблюдалось сильное кровотечение из носа.
Граждане рассказали, что на глазах прохожих женщина со всей силы давала малышу пощечины, таскала его за шиворот из-за того, что он плакал и не хотел успокаиваться.
Ситуация стала еще более жуткой, когда появился отец ребенка. Он, как утверждают очевидцы, пнул мальчика по лицу, от чего тот отлетел в стену, разбил нос и даже начал терять сознание.
Очевидцы обратились с заявлением в правоохранительные органы.