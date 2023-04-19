В Башкирии пьяный водитель чуть не погубил женщину с детьми

Вчера, 18 апреля, в Баймакском районе Башкирии пьяный водитель «Шестерки» едва не погубил себя и женщину с двумя детьми. Об этом рассказали в пресс-службе ГИБДД по РБ.

Авария произошла недалеко от деревни Шулька. Водитель легковушки не справился с управлением и съехал в кювет, в результате чего автомобиль опрокинулся. В салоне «Шестерки» находилась женщина с двумя детьми в возрасте 4 и 11 лет. Несовершеннолетние не были пристегнуты ремнями безопасности.