Под Уфой отремонтируют размытый талой водой участок дороги

Проезжая часть находится в собственности частных лиц, с которыми власти района постоянно на связи. Накануне подрядная организация обследовала аварийный участок. Установлено, что требуется демонтаж водопропускной трубы, ее очистка, установка как можно ниже того уровня, на котором она находится в настоящее время, а также бетонирование оголовка трубы.