Под Уфой отремонтируют размытый талой водой участок дороги

К 10 мая восстановят участок дороги в Нагаево, который подмыло талыми водами. В селе был перекрыт проезд между улицами М. Дорохова и Янтарной. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Октябрьского района Уфы.
Проезжая часть находится в собственности частных лиц, с которыми власти района постоянно на связи. Накануне подрядная организация обследовала аварийный участок. Установлено, что требуется демонтаж водопропускной трубы, ее очистка, установка как можно ниже того уровня, на котором она находится в настоящее время, а также бетонирование оголовка трубы.