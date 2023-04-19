В Уфе сотрудник дома детского творчества изготавливал оружие

По словам задержанного, он с детства увлекался оружием, изучал литературу. Также уфимец пояснил, что подвергся ограблению в студенческие годы, после чего точно принял решение изготовить оружие для своей защиты. После окончания учебы, мужчина устроился работать в дом детского творчества, где трудится до сих пор. Переделку оружия мужчина назвал увлечением.