В Уфе сотрудник дома детского творчества изготавливал оружие

В Уфе сотрудники правоохранительных органов задержали 45-летнего сотрудника дома детского творчества. Мужчину подозревают в изготовлении оружия.
При обыске гаража уфимца в Дёме были изъяты два револьвера, самозарядный и пневматический пистолеты, четыре банки с порохом и около 400 патронов разного калибра. Известно, что мужчина приобретал списанное оружие, а потом переделывал его.
По словам задержанного, он с детства увлекался оружием, изучал литературу. Также уфимец пояснил, что подвергся ограблению в студенческие годы, после чего точно принял решение изготовить оружие для своей защиты. После окончания учебы, мужчина устроился работать в дом детского творчества, где трудится до сих пор. Переделку оружия мужчина назвал увлечением.
Фото: МВД по РБ.