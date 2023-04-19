В Октябрьском в 2023 году появится Ледовый дворец

Депутаты башкирского парламента провели выездное заседание. Дворец знаковый объект для горожан. Возводиться он уже на протяжении четырех лет.

Многофункциональный спортивный комплекс предназначен для занятий различными видами спорта. Взрослые и дети смогут заниматься хоккеем, шорт-треком и фигурным катанием.

В Октябрьском  парламентарии посетили около 30 объектов, включая промышленные предприятия, образовательные организации и учреждения здравоохранения. Также комитеты провели прием граждан по личным вопросам.

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