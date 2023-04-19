В Уфе состоялось первенство республики по тхэквондо ВТФ

В нём приняли участие порядка 230 спортсменов. Сильнейших выявляли атлеты в двух возрастных категориях. Одни отбирались в состав сборной республики, другие формировали будущий резерв команды.

Первый поединок на соревнованиях для Тимура Биктимирова складывался непросто. Изначально он проигрывал по очкам и, как сам признался парень, ему не хватало уверенности. В концовке Биктимиров сумел дожать своего соперника. Сейчас Тимур рвётся в состав сборной республики. Предыдущие два года Биктимирову не удавалось попасть в список сильнейших.

Занимаюсь с пяти лет, в тхэквондо привел папа. Мне нравится, здесь большие скорости, до последней секунды ничего непонятно. Тимур Биктимиров, участник соревнований

В республиканских соревнованиях принимали участие порядка 230 спортсменов. Большая часть из них в возрасте 12-13 лет отбиралась в состав сборной республики для участия в первенстве России. Младшие выявляли сильнейших для попадания в резерв. Тхэквондо ВТФ – олимпийский вид спорта. Поэтому спортсмены вынуждены адаптироваться под постоянное изменение правил.

Пока чемпионат мира пройдет, пока чемпионат России, из-за этого два-три месяца, все про них знают, мы работаем по старым, а так правила меняются очень быстро, постоянно. Тхэквондо – зрелищный вид спорта. Чтобы остаться в олимпиаде, правила меняются в лучшую сторону Данил Винокуров, главный судья соревнований

Победители республиканского турнира в своих весовых категориях напрямую попадают на первенство России, которое пройдет в июне в городе Шахты. У других будет возможность отобраться туда через первенство ПФО. Причем по регламенту соревнований победитель первенства Башкортостана в случае триумфа на зональном уровне может завоевать дополнительное место для республики.

Это наш резерв, которые на следующие соревнования, на следующее первенство России будут доказывать, что они сильные, и что попали в сборную России не зря. Сергей Игнатьев, главный тренер сборной Республики Башкортостан по тхэквондо