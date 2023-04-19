В Уфе состоялось первенство республики по тхэквондо ВТФ

В нём приняли участие порядка 230 спортсменов. Сильнейших выявляли атлеты в двух возрастных категориях. Одни отбирались в состав сборной республики, другие формировали будущий резерв команды.
Первый поединок на соревнованиях для Тимура Биктимирова складывался непросто. Изначально он проигрывал по очкам и, как сам признался парень, ему не хватало уверенности. В концовке Биктимиров сумел дожать своего соперника. Сейчас Тимур рвётся в состав сборной республики. Предыдущие два года Биктимирову не удавалось попасть в список сильнейших.
В республиканских соревнованиях принимали участие порядка 230 спортсменов. Большая часть из них в возрасте 12-13 лет отбиралась в состав сборной республики для участия в первенстве России. Младшие выявляли сильнейших для попадания в резерв. Тхэквондо ВТФ – олимпийский вид спорта. Поэтому спортсмены вынуждены адаптироваться под постоянное изменение правил.
Победители республиканского турнира в своих весовых категориях напрямую попадают на первенство России, которое пройдет в июне в городе Шахты. У других будет возможность отобраться туда через первенство ПФО. Причем по регламенту соревнований победитель первенства Башкортостана в случае триумфа на зональном уровне может завоевать дополнительное место для республики.
Из последних успехов наших спортсменов в тхэквондо ВТФ можно выделить Дали Ишбердина. Он стал вторым на чемпионате России среди взрослых и может поехать на чемпионат мира в Азербайджане. Сейчас Ишбердин находится в Сочи на сборах.