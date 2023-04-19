Совет по вопросам повышения качества жизни граждан создан в Башкирии

В Башкирии создан Совет при Главе РБ по вопросам повышения качества жизни граждан. Соответствующий указ подписал руководитель региона Радий Хабиров. Новый орган должен способствовать повышению качества социальных услуг, говорится в документе.

Фото №1 - Совет по вопросам повышения качества жизни граждан создан в Башкирии

Эксперты объяснили, почему создание Совета важно для жителей Башкирии и подробно рассказали, как он будет действовать. 

Работа социальной сферы в современном мире должна быть ориентирована на человека, удовлетворение потребностей и запросов всех, кто обращается за той или иной услугой. Именно поэтому важно, чтобы качество предоставляемых услуг было высоким. Для этого Агентство стратегических инициатив совместно с ведущими федеральными и региональными экспертами разработало региональный социальный стандарт, который предусматривает создание в каждом регионе страны совета по качеству жизни.

Единый региональный социальный стандарт как один из элементов Национальной социальной инициативы решает вопросы повышения качества жизни граждан во всех субъектах России через внедрение человекоцентричной культуры в государственное управление. Цель внедрения стандарта – создать условия и сформировать инфраструктуру для эффективной реализации практик и решений, которые направлены не только на повышение качества, но и доступности услуг в социальной сфере. Сфера применения стандарта включает такие направления, как образование и культура, здравоохранение, поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих и пациентских организаций, повышение качества услуг в сфере социального обслуживания, поддержка добровольчества и волонтерства, вовлечение граждан в развитие и благоустройство городской среды.

В состав Совета вошли представители некоммерческих и коммерческих организаций, организаций социальной сферы, социально ориентированные предприниматели, эксперты, учёные, руководители региональных органов власти, ответственные за развитие социальной сферы. Возглавил совет Радий Хабиров.

Совет по качеству жизни в Башкирии появился одним из первых в стране. Это необходимый инструмент для запуска всех мероприятий регионального социального стандарта. Он будет решать вопросы, направленные на повышение уровня удовлетворенности жителей республики качеством социальных услуг, формировать предложения по приоритетам реализации региональной государственной политики в социальной сфере и готовить предложения по совершенствованию региональной правовой базы. Эксперты будут анализировать результаты рейтинга качества жизни и готовить рекомендации по выбору жизненных ситуаций для дальнейшей проработки региональным сервисным уполномоченным.

«Наша главная цель - чтобы каждый житель нашего региона - ребенок или пожилой человек, вне зависимости от возраста, социального положения, финансовых возможностей, в момент неизлечимой болезни получал помощь без необходимости просить о ней, без стыда, сохраняя достоинство, находясь в окружении семьи и близких. Уверена, создание в республике Совета по повышению качества жизни поможет в решении таких жизненно важных вопросов».

Радмила Сурначева, исполнительный директор Уфимского хосписа

Институт региональных сервисных уполномоченных работает в Башкирии с 2022 года. Куратором проектной деятельности в республике выступает Евразийский НОЦ мирового уровня, региональным сервисным уполномоченным назначен советник Главы Башкирии по вопросам науки Руслан Казыханов. Одна из главных задач его команды - внедрить на принципах сервис-дизайна новые инструменты и методы, которые помогут людям получать государственные социальные услуги быстрее, проще и эффективнее.

«АСИ по поручению президента России занимается вопросами развития социальной сферы в стране и регионах. Они проводят исследования, формируют на их основе рейтинг качества жизни в регионах. Поскольку регионы разные, у каждого своя специфика, АСИ вышло с инициативой создания единого социального стандарта и Башкирия стала одним из регионов, решивших участвовать в пилотном проекте. Совет по вопросам повышения качества жизни будет заниматься повышением качества услуг, предоставляемых государством. Это будет касаться образования, здравоохранения, культуры, социального обслуживания, создания комфортной городской среды и т.д. В Совете будут представлены не только чиновники, но и представители некоммерческих организаций, социальные предприниматели, которые уже сейчас без участия государства помогают гражданам решать различные проблемы. Это будет хорошая возможность посмотреть на социальную сферу под другим углом»

Руслан Казыханов, советник Главы Башкирии по вопросам науки

«Создание в регионе Совета при Главе Республики Башкортостан по вопросам повышения качества жизни граждан это логическое завершение всех ранее запущенных процессов по развитию  программы «Доступная среда» и это больше, чем просто установка пандусов. Все намного шире, потому что охватывает все сферы жизни человека и достоинство! Надеюсь, что мы сможем выстроить эффективную совместную работу, которая поможет и в решении проблем на долгосрочную перспективу»

руководитель автономной некоммерческой организации Центр социальных технологий «Ломая барьеры» Алина Хабирова

«Я надеюсь, что работа «Совета по вопросам повышения качества жизни граждан при Главе Республики Башкортостан» поможет создать благоприятную среду для реализации идей в сфере здравоохранения, образования, занятости и социальной защиты по улучшению жизни инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья. В решении данных вопросов важно привлекать заинтересованных и неравнодушных людей из всех социальных групп, в том числе представителей государства, бизнеса, частных лиц».

Вячеслав Миних, заместитель председателя по производству Башкирской республиканской организации «Всероссийское общество инвалидов»
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