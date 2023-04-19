Совет по вопросам повышения качества жизни граждан создан в Башкирии

«АСИ по поручению президента России занимается вопросами развития социальной сферы в стране и регионах. Они проводят исследования, формируют на их основе рейтинг качества жизни в регионах. Поскольку регионы разные, у каждого своя специфика, АСИ вышло с инициативой создания единого социального стандарта и Башкирия стала одним из регионов, решивших участвовать в пилотном проекте. Совет по вопросам повышения качества жизни будет заниматься повышением качества услуг, предоставляемых государством. Это будет касаться образования, здравоохранения, культуры, социального обслуживания, создания комфортной городской среды и т.д. В Совете будут представлены не только чиновники, но и представители некоммерческих организаций, социальные предприниматели, которые уже сейчас без участия государства помогают гражданам решать различные проблемы. Это будет хорошая возможность посмотреть на социальную сферу под другим углом»

Руслан Казыханов, советник Главы Башкирии по вопросам науки