Совет по вопросам повышения качества жизни граждан создан в Башкирии

В Башкирии создан Совет при Главе РБ по вопросам повышения качества жизни граждан. Соответствующий указ подписал руководитель региона Радий Хабиров. Новый орган должен способствовать повышению качества социальных услуг, говорится в документе.
Эксперты объяснили, почему создание Совета важно для жителей Башкирии и подробно рассказали, как он будет действовать.
Работа социальной сферы в современном мире должна быть ориентирована на человека, удовлетворение потребностей и запросов всех, кто обращается за той или иной услугой. Именно поэтому важно, чтобы качество предоставляемых услуг было высоким. Для этого Агентство стратегических инициатив совместно с ведущими федеральными и региональными экспертами разработало региональный социальный стандарт, который предусматривает создание в каждом регионе страны совета по качеству жизни.
Единый региональный социальный стандарт как один из элементов Национальной социальной инициативы решает вопросы повышения качества жизни граждан во всех субъектах России через внедрение человекоцентричной культуры в государственное управление. Цель внедрения стандарта – создать условия и сформировать инфраструктуру для эффективной реализации практик и решений, которые направлены не только на повышение качества, но и доступности услуг в социальной сфере. Сфера применения стандарта включает такие направления, как образование и культура, здравоохранение, поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих и пациентских организаций, повышение качества услуг в сфере социального обслуживания, поддержка добровольчества и волонтерства, вовлечение граждан в развитие и благоустройство городской среды.
В состав Совета вошли представители некоммерческих и коммерческих организаций, организаций социальной сферы, социально ориентированные предприниматели, эксперты, учёные, руководители региональных органов власти, ответственные за развитие социальной сферы. Возглавил совет Радий Хабиров.
Совет по качеству жизни в Башкирии появился одним из первых в стране. Это необходимый инструмент для запуска всех мероприятий регионального социального стандарта. Он будет решать вопросы, направленные на повышение уровня удовлетворенности жителей республики качеством социальных услуг, формировать предложения по приоритетам реализации региональной государственной политики в социальной сфере и готовить предложения по совершенствованию региональной правовой базы. Эксперты будут анализировать результаты рейтинга качества жизни и готовить рекомендации по выбору жизненных ситуаций для дальнейшей проработки региональным сервисным уполномоченным.
Институт региональных сервисных уполномоченных работает в Башкирии с 2022 года. Куратором проектной деятельности в республике выступает Евразийский НОЦ мирового уровня, региональным сервисным уполномоченным назначен советник Главы Башкирии по вопросам науки Руслан Казыханов. Одна из главных задач его команды - внедрить на принципах сервис-дизайна новые инструменты и методы, которые помогут людям получать государственные социальные услуги быстрее, проще и эффективнее.