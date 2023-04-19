В Башкирии женщина, которая тушил возгорание травы, погибла

Напомним, инцидент произошёл в селе Кушулево. Рядом с огородом женщины воспламенилась сухая трава. Огонь быстро распространялся по участку – вскоре загорелась одежда на женщине. С ожогами 85% тела пострадавшую экстренно госпитализировали.