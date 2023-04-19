В Башкирии жалуются на нашествие странных насекомых

Жители города Туймазы рассказали о нашествии странных насекомых. О проблеме они сообщили в социальных сетях.

Странные мошки залетают в дома, садятся на окна квартир и автомобилей, стены и даже одежду людей. Горожане отметили, что большое количество насекомых вызывает страх и беспокойство.

Однако специалисты успокоили впечатлительных. Оказалось, неизвестные мошки – это земляной клоп, который совершенно безобиден для человека. Мошек так много, потому что наступило тепло и период их размножения. Через дней десять перезимовавшие особи спарятся, отложат личинки и погибнут.