В Башкирии осудили мужчину, который убил беспомощного пенсионера

В Башкирии перед судом предстал житель Белебеевского района. Мужчину обвинили в незаконном проникновении в жилище и убийстве.

В апреле прошлого года между сельчанином и его знакомой произошёл конфликт во время алкогольного застолья. Женщина выгнала собутыльника на улицу без одежды. Тогда мужчина поднялся к 88-летнему соседу, чтобы одолжить верхнюю одежду. Пенсионер пьяному дебоширу отказал. Мужчина проник в квартиру дедушки и жестоко избил, а после задушил.