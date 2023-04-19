Жительница Башкирии похитила знакомую и принуждала её к участию в проституции

Несколько лет назад 30-летняя женщина обратилась за помощью к 31-летней знакомой с просьбой найти работу. Горожанка предложила подруге заниматься проституцией, а ей отдавать часть денег. Во время «работы» женщину часто избивали, мучили электрошокером, применяли к ней различное насилие. Однако девушке удалось вырваться из такой жизни – она переехала, вышла замуж и родила ребёнка. Вскоре ей пришлось расстаться с супругом и переехать обратно в Стерлитамак. Так как работу она найти не смогла, женщина вернулась в проституцию.