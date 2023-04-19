Жительница Башкирии похитила знакомую и принуждала её к участию в проституции

Сотрудники правоохранительных органов Стерлитамака рассказали о жутком происшествии. Местную жительницу обвинили в похищении знакомой.
Несколько лет назад 30-летняя женщина обратилась за помощью к 31-летней знакомой с просьбой найти работу. Горожанка предложила подруге заниматься проституцией, а ей отдавать часть денег. Во время «работы» женщину часто избивали, мучили электрошокером, применяли к ней различное насилие. Однако девушке удалось вырваться из такой жизни – она переехала, вышла замуж и родила ребёнка. Вскоре ей пришлось расстаться с супругом и переехать обратно в Стерлитамак. Так как работу она найти не смогла, женщина вернулась в проституцию.
Её старшая «подруга» попросила стать поручителем в оформлении кредита. Однако вскоре женщина выяснила, что злоумышленница оформила на неё кредит в размере 1 млн рублей на приобретение автомобиля.
Женщина познакомилась с другим мужчиной, который помог ей скрыться от жестокой подруги. Она написала заявление на бывшую «работодательницу» о мошенничестве. Вскоре женщину нашла обидчица – она поймала её на рынке, затащила в машину, отобрала телефон и насильно удерживала в квартире, где заставляла заниматься проституцией и отдавать все деньги.
О пропаже женщины заявил её нынешний возлюбленный. К счастью, найти пострадавшую удалось быстро.
Фото: МВД по РБ.