В Уфе пройдет первенство России по панкратион

Крупное соревнование, которое объединит сильнейших ребят со всей страны. Около 70 бойцов из Башкортостана активно готовятся к предстоящему турниру и хотят показать свои лучшие результаты.
Главный тренер сборной республики по панкратиону только недавно вернулся с чемпионата России, где выступал и сам. Сейчас его цель – подготовить команду юношей к предстоящему первенству страны. Для этого и проводятся недельные сборы, в рамках которых спортсмены занимаются дважды в день. Сначала круговая тренировка, вторая уже работа на технику.
Данис Асфандияров недавно вернулся с первенства ПФО, где завоевал серебряную медаль. Спортсмен уступил в финале, но на то есть объективные причины. Данис лишь в этом году перешёл в новую возрастную категорию, поэтому сейчас все соперники старше и опытнее его. Однако Данис готов брать своё за счёт упорных тренировок.
Для спарринг-партнёра Даниса Акима Нестерова предстоящий форум в Уфе также станет дебютным в карьере. Отобрался на него спортсмен через первенство ПФО, где в финале он встретился с одноклубником. Они приняли решение поделить медали с помощью жребия, Акиму досталось серебро. В подготовке к новому турниру Нестеров обращает внимание не только на тренировки, но и на правильное питание и сон.
В Уфе на сборах работали ребята в возрасте от 12 до 15 лет. Старшая группа провела сборы в Нефтекамске. К ним же присоединились и сильнейшие бойцы младшего возраста, чтобы получить необходимый опыт и повысить свой уровень. Первенство России в Уфе по панкратиону пройдет с 27 по 30 апреля.