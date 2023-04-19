В Уфе пройдет первенство России по панкратион

Крупное соревнование, которое объединит сильнейших ребят со всей страны. Около 70 бойцов из Башкортостана активно готовятся к предстоящему турниру и хотят показать свои лучшие результаты.

Главный тренер сборной республики по панкратиону только недавно вернулся с чемпионата России, где выступал и сам. Сейчас его цель – подготовить команду юношей к предстоящему первенству страны. Для этого и проводятся недельные сборы, в рамках которых спортсмены занимаются дважды в день. Сначала круговая тренировка, вторая уже работа на технику.

Очень много делается на тактическую работу. На продолжение, работа первым вторым номером, соединение борьбы и ударной техники. Радмир Хайруллин, главный тренер сборной Республики Башкортостан по панкратиону

Данис Асфандияров недавно вернулся с первенства ПФО, где завоевал серебряную медаль. Спортсмен уступил в финале, но на то есть объективные причины. Данис лишь в этом году перешёл в новую возрастную категорию, поэтому сейчас все соперники старше и опытнее его. Однако Данис готов брать своё за счёт упорных тренировок.

Волнительно, но я хочу завоевать первое место, стать чемпионом России и поставил себе цель выиграть первое место. Конечно, реально. Данис Асфандияров, серебряный призёр первенства ПФО по панкратиону

Для спарринг-партнёра Даниса Акима Нестерова предстоящий форум в Уфе также станет дебютным в карьере. Отобрался на него спортсмен через первенство ПФО, где в финале он встретился с одноклубником. Они приняли решение поделить медали с помощью жребия, Акиму досталось серебро. В подготовке к новому турниру Нестеров обращает внимание не только на тренировки, но и на правильное питание и сон.

У меня не было, я ломал ключицу, так что не ездил. Хочу победу, так что буду тренироваться. Аким Нестеров, серебряный призёр первенства ПФО по панкратиону