В Уфе прошли соревнования по эстетической гимнастике

Центр Римы Баталовой собрал сразу несколько соревнований по эстетической гимнастике. В Уфе собрались более 700 гимнасток от 4 до 16 лет из Челябинской области, Татарстана, Нижнего Новгорода и других регионов.

Так, в столице республики прошло первенство Приволжского федерального округа. Помимо этого, Уфа приняла чемпионат и первенство Башкортостана, а также открытый турнир «Сказка».

Артистизм исполнения, синхронность движений. Эстетическая гимнастика –тот вид спорта, в котором командный дух особенно важен. И этот принцип хорошо понимают девочки из уфимской команды «Сказка – Рассвет». Салима Амерханова и Ассель Исангулова в эстетической гимнастике шесть лет. Подготовка к этим соревнованиям у спортсменок длилась долгое время. Ведь к выступлению нужно подобрать музыку, костюмы, выучить все элементы.

Если уже привыкнуть, то уже можно смотреть друг на друга. В некоторых моментах а одного человека, в некоторых – на другого. Это сложно, потому что ты чувствуешь ответственность за всю команду, если ты что-то сделал, это будет на всей команде отражаться. Салима Амерханова и Ассель Исангулова, участницы соревнований /Башкортостан/

Каждая команда прошла два этапа соревнований. Сначала – предварительное выступление, затем – финальное. Спортивные судьи оценивают их отдельно, после выводят общий балл. Также гимнастки имели возможность на этих соревнованиях выполнить спортивные разряды.

Первенство Приволжского федерального округа – это ежегодный турнир. Но в Уфе проходит впервые.

Для нас честь принять на нашей земле столько субъектов, принять столько городов, обеспечить безопасность, провести данное мероприятие в такие сроки. Лика Лихтер, президент Федерации по эстетической гимнастике Республики Башкортостан

Уфа принимает соревнования такого уровня – это, на мой взгляд, даст развитие этому виду спорта именно в вашем субъекте. Полина Ночевнова, вице-президент Международной Федерации по эстетической гимнастике

Победа – результат упорных тренировок, а также настроения спортсменов, умения болельщиков зарядить гимнасток энергией. Поддержка соперниц в этом виде спорта – самое обычное дело.