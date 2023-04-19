В Уфе прошли соревнования по эстетической гимнастике

Центр Римы Баталовой собрал сразу несколько соревнований по эстетической гимнастике. В Уфе собрались более 700 гимнасток от 4 до 16 лет из Челябинской области, Татарстана, Нижнего Новгорода и других регионов.
Так, в столице республики прошло первенство Приволжского федерального округа. Помимо этого, Уфа приняла чемпионат и первенство Башкортостана, а также открытый турнир «Сказка».
Артистизм исполнения, синхронность движений. Эстетическая гимнастика –тот вид спорта, в котором командный дух особенно важен. И этот принцип хорошо понимают девочки из уфимской команды «Сказка – Рассвет». Салима Амерханова и Ассель Исангулова в эстетической гимнастике шесть лет. Подготовка к этим соревнованиям у спортсменок длилась долгое время. Ведь к выступлению нужно подобрать музыку, костюмы, выучить все элементы.
Каждая команда прошла два этапа соревнований. Сначала – предварительное выступление, затем – финальное. Спортивные судьи оценивают их отдельно, после выводят общий балл. Также гимнастки имели возможность на этих соревнованиях выполнить спортивные разряды.
Первенство Приволжского федерального округа – это ежегодный турнир. Но в Уфе проходит впервые.
Победа – результат упорных тренировок, а также настроения спортсменов, умения болельщиков зарядить гимнасток энергией. Поддержка соперниц в этом виде спорта – самое обычное дело.
Соревнования в Уфе проходили два дня. Трибуны спортивного комплекса были заполнены полностью. По итогам соревнований представители нашей республики завоевали две награды – серебряную и бронзовую медали.