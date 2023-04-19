В Уфе завершился турнир по смешанному боевому единоборству ММА «Кубок Гагарина»

В гости в столицу Башкортостана приехали более 200 ребят до 16 лет. На соревнованиях были также и спортсмены из других регионов.
Для Тимура Ситдикова полуфинальный бой получился очень сложным. Спортсмен совершил несколько нарушений и потерял драгоценные баллы. Но как только провёл своего соперника в партер, сумел добиться победы. ММА Тимур занимается всего два года, а вот в дзюдо до прихода в новый вид спорта, был десять лет. Поэтому в борьбе Тимур сильнее многих своих оппонентов.
Кубок Гагарина проводился в двух дисциплинах: ММА-тактик и смешанное боевое единоборство ММА. На соревнования приехали более 200 спортсменов. Конкуренцию представителям республики составили гости из Челябинска, Ижевска и Оренбурга. Главная задача судейского корпуса – избежать травматизма среди детей.
И если у юношей программа выступлений была соревновательной, то спортсмены младше 12 лет проводили учебно-тренировочные схватки.
Совсем недавно спортсмены из Башкортостана вернулись сразу с двух первенств ПФО. Кубок Гагарина для них – соревнование, в котором можно получить необходимый опыт и встретиться в бою со старыми друзьями.
Сезон в боевом единоборстве ММА продолжится рядом турниров. Впереди у сборников чемпионат страны, а затем – участие в международном соревновании, в котором также выступят бойцы из дружественных стран. После чего атлетов ждет небольшой перерыв и начало летних тренировочных сборов.