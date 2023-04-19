В Уфе завершился турнир по смешанному боевому единоборству ММА «Кубок Гагарина»

В гости в столицу Башкортостана приехали более 200 ребят до 16 лет. На соревнованиях были также и спортсмены из других регионов.

Для Тимура Ситдикова полуфинальный бой получился очень сложным. Спортсмен совершил несколько нарушений и потерял драгоценные баллы. Но как только провёл своего соперника в партер, сумел добиться победы. ММА Тимур занимается всего два года, а вот в дзюдо до прихода в новый вид спорта, был десять лет. Поэтому в борьбе Тимур сильнее многих своих оппонентов.

Соревнования масштабные хорошие, побольше бы таких проводить в Уфе. Тимур Ситдиков, участник соревнований

Кубок Гагарина проводился в двух дисциплинах: ММА-тактик и смешанное боевое единоборство ММА. На соревнования приехали более 200 спортсменов. Конкуренцию представителям республики составили гости из Челябинска, Ижевска и Оренбурга. Главная задача судейского корпуса – избежать травматизма среди детей.

Смешанные боевые единоборства с 12 до 16 лет полностью убирают ударную технику в голову, а также ограничены болевые и удушающие приемы, чтобы минимизировать травмы, больше вовлечь детей в этот вид спорта. Александр Силантьев, руководитель региональной коллегии судей Республики Башкортостан

И если у юношей программа выступлений была соревновательной, то спортсмены младше 12 лет проводили учебно-тренировочные схватки.

Очень хорошо подготовились, все с позитивом готовы, главное, чтобы сильным характером быть, верить в себя. Самир Улиев, участник соревнований

Совсем недавно спортсмены из Башкортостана вернулись сразу с двух первенств ПФО. Кубок Гагарина для них – соревнование, в котором можно получить необходимый опыт и встретиться в бою со старыми друзьями.

Поединки по своему накалу очень эмоциональные, ребята стараются, проявляют себя, показывают, что они способны на сегодняшний день. Мы регулярно проводим такие соревнования, чтобы спортсмены повышали уровень. Вячеслав Жук, директор Академии ММА Республики Башкортостан