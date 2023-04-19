В Башкортостане создан Совет по вопросам повышения качества жизни граждан

 Соответствующий указ подписал Глава республики. Агентство стратегических инициатив вместе с ведущими экспертами разработало региональный соцстандарт. Он предполагает создание таких советов в каждом регионе страны. Цель проекта – повышение качества и доступности социальных услуг, оказываемых жителям. Возглавил совет Радий Хабиров. В состав совета включили представителей министерств и ведомств, вузов, общественных организаций.

Это логичное завершение всех ранее запущенных процессов по развитию программы доступной среды. Это больше, чем установка пандусов. Это охватывает все сферы жизни человека.

Алина Хабирова, руководитель Центра социальных технологий «Ломая барьеры», член Общественной палаты Республики Башкортостан

Совет по качеству жизни в республике появился одним из первых в стране. В пилотных регионах будут внедряться лучшие практики по предоставлению качественных соцуслуг населению. Эксперты будут анализировать различные жизненные ситуации и решать, как упростить в первую очередь жизнь граждан. К примеру, одна из актуальных вопросов – повышение качества общения между врачами и пациентами. Сфера применения стандарта достаточно обширна.

Мы уже около 15 лет занимается помощью детям и взрослым с ментальными особенностями. Люди без помощи других не могут качественно жить. Получается, что качества их жизни зависит от качества услуг тех, кто их сопровождает. Повышение качества этих услуг – это основа более комфортной и достойной жизни для людей с ментальной инвалидностью

Людмила Сахапова, председатель Региональной общественной организации родителей и детей с инвалидностью «Содействие»
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