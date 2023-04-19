В Башкортостане создан Совет по вопросам повышения качества жизни граждан

Мы уже около 15 лет занимается помощью детям и взрослым с ментальными особенностями. Люди без помощи других не могут качественно жить. Получается, что качества их жизни зависит от качества услуг тех, кто их сопровождает. Повышение качества этих услуг – это основа более комфортной и достойной жизни для людей с ментальной инвалидностью

Людмила Сахапова, председатель Региональной общественной организации родителей и детей с инвалидностью «Содействие»