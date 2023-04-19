В Башкортостане создан Совет по вопросам повышения качества жизни граждан

Соответствующий указ подписал Глава республики. Агентство стратегических инициатив вместе с ведущими экспертами разработало региональный соцстандарт. Он предполагает создание таких советов в каждом регионе страны. Цель проекта – повышение качества и доступности социальных услуг, оказываемых жителям. Возглавил совет Радий Хабиров. В состав совета включили представителей министерств и ведомств, вузов, общественных организаций.
Совет по качеству жизни в республике появился одним из первых в стране. В пилотных регионах будут внедряться лучшие практики по предоставлению качественных соцуслуг населению. Эксперты будут анализировать различные жизненные ситуации и решать, как упростить в первую очередь жизнь граждан. К примеру, одна из актуальных вопросов – повышение качества общения между врачами и пациентами. Сфера применения стандарта достаточно обширна.