В Башкирии встретили новую колонну вернувшихся в отпуск мобилизованных

Там колонну из семи автобусов встретили родные бойцов, представители городской администрации, военнослужащие запаса и местные активисты. Мобилизованные немного отдохнули, поужинали и отправились дальше в Уфу и в другие города и районы. Теплому приему защитники были рады. Один из прибывших привёз с собой письма, но не на бумаге, а на флаге Башкортостана.