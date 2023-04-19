В Башкирии встретили новую колонну вернувшихся в отпуск мобилизованных

В Башкирию прибыла новая колонна мобилизованных бойцов, которые вернулись в родную Башкирию в краткосрочные отпуска. Прибывшим была организована торжественная встреча в городе Октябрьском.

Там колонну из семи автобусов встретили родные бойцов, представители городской администрации, военнослужащие запаса и местные активисты. Мобилизованные немного отдохнули, поужинали и отправились дальше в Уфу и в другие города и районы. Теплому приему защитники были рады. Один из прибывших привёз с собой письма, но не на бумаге, а на флаге Башкортостана.

Провести отпуск с пользой хочу, помочь родным близким. Этот флаг мне прислали из дома, ребята подписали. Взял с собой.

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