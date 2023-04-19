Судебные приставы пришли на помощь Уфимскому хоспису

Медицинское учреждение строится полностью на благотворительные пожертвования, поэтому участие добровольцев как нельзя кстати.
Отмыть комнаты, почистить окна, собрать мебель – здесь каждый занят делом. Работа кипит, ведь совсем скоро в этих стенах появятся первые подопечные. Открытие пока единственного в республике хосписа планируется на лето. Здесь смогут получать помощь дети и взрослые с неизлечимыми заболеваниями и их семьи. Коллектив Главного управления федеральной службы судебных приставов не в первый раз поддерживает стационар. Ранее вместе с сотрудниками госучреждения уже проводились акции на покупку специализированного питания и средств гигиены. Не остались в стороне и в этот раз.
Уже третий год Уфимский хоспис оказывает поддержку детям и взрослым с неизлечимыми заболеваниями на дому. Сегодня под опекой организации находятся более 300 семей по всему региону. Теперь будет возможность оказать и стационарную помощь, ухаживая за пациентом, обеспечивая ему комфорт и поддержку в стенах хосписа. Центр паллиативной помощи рассчитан на 60 коек, 20 из которых – в детском отделении. Сейчас в здании завершаются внутренние отделочные работы, проводится уборка и сборка мебели. Потом за дело примутся студенты башкирского колледжа архитектуры, которые вызвались украсить рисунками стены детского отделения.
Уфимский хоспис – важный социальный объект в регионе, построенный на благотворительные средства неравнодушных жителей республики. Добро творит чудеса, которое так нужно тем, для кого у современной медицины исчерпаны возможности.