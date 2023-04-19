Судебные приставы пришли на помощь Уфимскому хоспису

Нас поддерживает большое количество различных организаций: это школы – приходят преподаватели, собирают стеллажи. Есть у нас совершенно удивительно сообщество мебельщиков, вот они практически собрали нам всю мебель. Кроме всего прочего они часть мебели изготовили для нас бесплатно. Подарили нам эту мебель для хосписа. Судебные приставы уже не в первый раз нам помогают, вот сегодня пришли именно они, я им благодарна, потому что это тоже наши давние добрые друзья, которые поддерживают нас уже более двух лет.

Радмила Сурначева, исполнительный директор Уфимского хосписа