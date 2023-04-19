Судебные приставы пришли на помощь Уфимскому хоспису

Медицинское учреждение строится полностью на благотворительные пожертвования, поэтому участие добровольцев как нельзя кстати.

Отмыть комнаты, почистить окна, собрать мебель – здесь каждый занят делом. Работа кипит, ведь совсем скоро в этих стенах появятся первые подопечные. Открытие пока единственного в республике хосписа планируется на лето. Здесь смогут получать помощь дети и взрослые с неизлечимыми заболеваниями и их семьи. Коллектив Главного управления федеральной службы судебных приставов не в первый раз поддерживает стационар. Ранее вместе с сотрудниками госучреждения уже проводились акции на покупку специализированного питания и средств гигиены. Не остались в стороне и в этот раз.

Как правило, мы оказываем правовую помощь мамам больных детей, сегодня мы решили оказать физическую помощь именно по сборке мебели, кроватей и шкафов.

Руслан Мухаметкулов, заместитель начальника отдела старшего судебного пристава Советского РОСП г. Уфы УФССП России по Республике Башкортостан

Уже третий год Уфимский хоспис оказывает поддержку детям и взрослым с неизлечимыми заболеваниями на дому. Сегодня под опекой организации находятся более 300 семей по всему региону. Теперь будет возможность оказать и стационарную помощь, ухаживая за пациентом, обеспечивая ему комфорт и поддержку в стенах хосписа. Центр паллиативной помощи рассчитан на 60 коек, 20 из которых – в детском отделении. Сейчас в здании завершаются внутренние отделочные работы, проводится уборка и сборка мебели. Потом за дело примутся студенты башкирского колледжа архитектуры, которые вызвались украсить рисунками стены детского отделения.

Нас поддерживает большое количество различных организаций: это школы – приходят преподаватели, собирают стеллажи. Есть у нас совершенно удивительно сообщество мебельщиков, вот они практически собрали нам всю мебель. Кроме всего прочего они часть мебели изготовили для нас бесплатно. Подарили нам эту мебель для хосписа. Судебные приставы уже не в первый раз нам помогают, вот сегодня пришли именно они, я им благодарна, потому что это тоже наши давние добрые друзья, которые поддерживают нас уже более двух лет.

Радмила Сурначева, исполнительный директор Уфимского хосписа

Уфимский хоспис – важный социальный объект в регионе, построенный на благотворительные средства неравнодушных жителей республики. Добро творит чудеса, которое так нужно тем, для кого у современной медицины исчерпаны возможности. 

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