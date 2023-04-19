В Уфе организовали ифтар «Юрта Рамадана»

На вечернюю церемонию разговения приехали верующие из городов и районов Башкортостана – около полутысячи мусульман. Собравшихся встретили чтением Корана.
После выступления учителя председатель Духовного управления мусульман поприветствовал присутствующих, прочитал проповедь, рассказал о социальных проектах. К примеру, один из них – создание модульных мечетей. В республике их уже 12.
Для торжественного ифтара подготовили насыщенную культурную программу. Среди гостей было множество предпринимателей, которые активно занимаются благотворительностью, и известных общественных деятелей.