В Уфе организовали ифтар «Юрта Рамадана»

На вечернюю церемонию разговения приехали верующие из городов и районов Башкортостана – около полутысячи мусульман. Собравшихся встретили чтением Корана.

После выступления учителя председатель Духовного управления мусульман поприветствовал присутствующих, прочитал проповедь, рассказал о социальных проектах. К примеру, один из них – создание модульных мечетей. В республике их уже 12.