В Уфе завершился «Вечер бокса»

В Уфе завершился «Вечер бокса», в ходе которого прошло пять боев на профессиональном ринге. В главном поединке боец из Башкортостана Артур Субханкулов встречался с боксёром из Намибии Лазарусом Шанингвой. Оба спортсмена до личной встречи не знали поражений на профессиональном ринге.

Главный момент вечера для Артура Субханкулова. В своём пятом бою на профессиональном ринге башкирский спортсмен одержал пятую победу. Несмотря на то, что соперник из Намибии до встречи показывал в адрес Артура неприятные жесты, боксёр из Уфы оказался победителем уже на ринге. Субханкулову вместо восьми раундов потребовалось всего два, чтобы отправить Шанингву в нокаут. Африканец потерпел первое поражение в карьере.

Этот жест меня разбудил, раззадорил, я сразу решил, что за этот жест нужно наказывать его. Победа, как может быть обиднее, в любом случае рад. В профессиональном боксе имеет значения количество досрочных побед, оформил ещё один, это только в плюс. Артур Субханкулов, член сборной Республики Башкортостан по боксу

Впереди у Субханкулова, возможно, поездка на чемпионат мира в Ташкент. Уже на следующий день после боя Субханкулов отправился на сборы национальной команды в Сочи. В своём весе он второй номер в стране, однако шансы поехать в столицу Узбекистана у Артура есть. Ну а в главном бою вечера в Уфе встретились чемпион мира по любителям Марк Петровский и Владислав Вишев, который на взвешивании был тяжелее своего соперника на девять килограммов.

Он большой, у него любой удар – сильный удар. Человек за 2 метра, обладает другой физической формой и силой, но он медленный, эти удары были видно. Мы чувствовали, что он устает, прибавляли, с каждым раундом он держал меня. Марк Петровский, профессиональный боксёр, победитель «Вечера бокса»

Несмотря на разницу в габаритах, Петровскому удавалось наносить удары по Вишеву. Уфа для Владислава – удачный город, дважды он уже успешно проводил здесь поединки. Вот и в третий раз чемпион мира одержал победу уже в третьем раунде техническим нокаутом. На момент остановки поединка Вишеву в третьем отрезке дважды был отсчитан нокдаун, а боксёр получил сильное рассечение над левым глазом.

Я не согласен с решением судей, два удара было головой нелегитимные, проигрыш техническим нокаутом. Во-первых, я готов был дальше продолжать боксировать. Насчет сильных и слабых сторон соперника – сильный удар головой. Владислав Вишев, профессиональный боксёр, участник «Вечера бокса»