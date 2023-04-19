В Уфе завершился «Вечер бокса», в ходе которого прошло пять боев на профессиональном ринге. В главном поединке боец из Башкортостана Артур Субханкулов встречался с боксёром из Намибии Лазарусом Шанингвой. Оба спортсмена до личной встречи не знали поражений на профессиональном ринге.
Главный момент вечера для Артура Субханкулова. В своём пятом бою на профессиональном ринге башкирский спортсмен одержал пятую победу. Несмотря на то, что соперник из Намибии до встречи показывал в адрес Артура неприятные жесты, боксёр из Уфы оказался победителем уже на ринге. Субханкулову вместо восьми раундов потребовалось всего два, чтобы отправить Шанингву в нокаут. Африканец потерпел первое поражение в карьере.
Впереди у Субханкулова, возможно, поездка на чемпионат мира в Ташкент. Уже на следующий день после боя Субханкулов отправился на сборы национальной команды в Сочи. В своём весе он второй номер в стране, однако шансы поехать в столицу Узбекистана у Артура есть. Ну а в главном бою вечера в Уфе встретились чемпион мира по любителям Марк Петровский и Владислав Вишев, который на взвешивании был тяжелее своего соперника на девять килограммов.
Несмотря на разницу в габаритах, Петровскому удавалось наносить удары по Вишеву. Уфа для Владислава – удачный город, дважды он уже успешно проводил здесь поединки. Вот и в третий раз чемпион мира одержал победу уже в третьем раунде техническим нокаутом. На момент остановки поединка Вишеву в третьем отрезке дважды был отсчитан нокдаун, а боксёр получил сильное рассечение над левым глазом.
Также на профессиональном ринге дебютировал чемпион России – 2016 Сергей Собылинский, в полусреднем весе победивший Улугбека Каюмбоева. Ещё один представитель Узбекистана Музаффар Расулов потерпел поражение от Гора Хачатряна.