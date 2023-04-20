В Балтачевском районе Башкирии провели День призывника для 40 новобранцев

В зале также присутствовали и старшеклассники двух школ села Старобалтачево. Перед ними выступили руководитель военно-патриотического клуба «Барс», участник СВО Альтаф Галиев и недавно отслуживший в рядах Вооруженных сил России Ильназ Ахметов.

Они пожелали ребятам лёгкой службы, быть патриотами своей страны и чаще присылать родным весточки о себе. Призывник Ильфат Валиев от лица всех новобранцев обещал с честью и достоинством выполнять воинский долг. Много тёплых напутственных слов сказала мама одного из будущих солдат.