В Уфе против замдиректора вуза возбудили 8 уголовных дел о получении взяток

Против замдиректора по учебно-производственной работе уфимского филиала СамГУПС возбудили 8 уголовных дел по факту получения взяток. Об этом сообщили в Центральном межрегиональном СУ на транспорте.

В 2020 и 2021 годах получал получал от учащихся высшего учебного заведения взятки в размере от 15 до 20 тысяч рублей. За денежное вознаграждение он писал для студентов дипломные работы, положительные отзывы к ним и помогла получить высокую оценку на защите.