В Башкирии на 80% завершено закрытие влаги посевных площадей

Согласно данным на прошедшие сутки, в Башкортостане выполнено закрытие влаги на 994 тыс. га, что составляет 80% посевных площадей. Об этом рассказали в пресс-службе Минсельхоза РБ.
Главную техоперацию сезона полностью завершили в Буздякском, Илишевском, Чекмагушевском, Туймазинском, Дюртюлинском, Альшеевском районах. Завершают работы в Стерлитамакском, Давлекановском, Чишминском и Салаватском районах.
Одновременно ведется подкормка озимых зерновых и многолетних трав. Работы проведены на 74% и 52% соответственно.
Закрытие влаги, или боронование — важнейшее условие подготовки грунта перед посевом, причем выполнить эту работу надо очень оперативно после схода снега, так как земля быстро теряет влагу. Между тем для обеспечения урожайности в 13-15 ц/га увлажненность почвы должна составлять 70-80 см, указывают специалисты.
Фото: Минсельхоз РБ.