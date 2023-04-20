В Башкирии на 80% завершено закрытие влаги посевных площадей

Закрытие влаги, или боронование — важнейшее условие подготовки грунта перед посевом, причем выполнить эту работу надо очень оперативно после схода снега, так как земля быстро теряет влагу. Между тем для обеспечения урожайности в 13-15 ц/га увлажненность почвы должна составлять 70-80 см, указывают специалисты.