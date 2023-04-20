В Башкирии гужевая повозка столкнулась с иномаркой: пострадал мужчина

Накануне в Башкортостане гужевая повозка столкнулась с автомобилем Volkswagen Tiguan. Как сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД, авария произошла на 25 километре автодороги Белебей - Аксаково - Аксеново.

Виновником ДТП оказался 50-летний мужчина, который управлял гужевой повозкой. По предварительной версии, он не уступил дорогу движущейся иномарке при выезде на главную дорогу.

Водителя повозки госпитализировали с различными травмами. В настоящее время устанавливаются все детали случившегося.