В Уфе инспекторы ДПС задержали мужчину, перевозившего наркотики в иномарке

В башкирской столице в районе СНТ "Речные зори" сотрудники ДПС остановили автомобиль Hyundai Solaris, за рулем которого находился 26-летний мужчина, а также двое пассажиров. Во время разговора пассажиры сильно нервничали, что вызвало подозрение.

Фото №1 - В Уфе инспекторы ДПС задержали мужчину, перевозившего наркотики в иномарке

В ходе досмотра полицейские обнаружили на коврике 7 свертков с наркотиками. В присутствии понятых у пассажира обнаружили 76 полимерных пакетиков, обмотанных изолентой - их задержанный прятал в нижнем белье.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа.

Сотрудники госавтоинспекции предположили, что 25-летний пассажир и его 26-летняя спутница находятся в состоянии наркотического опьянения. Им было предложено пройти медицинское освидетельствование, но они отказались.

Установлено, что ранее 25-летний уфимец был неоднократно судим по статье "незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества" и феврале этого года освободился из места лишения свободы.

пресс-служба МВД по РБ

Подозреваемый был доставлен в отдел полиции. Изъятые вещества направлены в экспертно-криминалистический центр для проведения исследования. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

Фото: МВД по РБ.

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