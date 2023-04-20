В Уфе инспекторы ДПС задержали мужчину, перевозившего наркотики в иномарке

В башкирской столице в районе СНТ "Речные зори" сотрудники ДПС остановили автомобиль Hyundai Solaris, за рулем которого находился 26-летний мужчина, а также двое пассажиров. Во время разговора пассажиры сильно нервничали, что вызвало подозрение.
В ходе досмотра полицейские обнаружили на коврике 7 свертков с наркотиками. В присутствии понятых у пассажира обнаружили 76 полимерных пакетиков, обмотанных изолентой - их задержанный прятал в нижнем белье.
На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа.
Сотрудники госавтоинспекции предположили, что 25-летний пассажир и его 26-летняя спутница находятся в состоянии наркотического опьянения. Им было предложено пройти медицинское освидетельствование, но они отказались.
Подозреваемый был доставлен в отдел полиции. Изъятые вещества направлены в экспертно-криминалистический центр для проведения исследования. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.
Фото: МВД по РБ.