В Уфе инспекторы ДПС задержали мужчину, перевозившего наркотики в иномарке

Установлено, что ранее 25-летний уфимец был неоднократно судим по статье "незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества" и феврале этого года освободился из места лишения свободы.

пресс-служба МВД по РБ