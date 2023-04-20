В одном из городов Башкирии отремонтируют 39 участков дорог протяженностью 17 км

Также в рамках национального проекта планируется отремонтировать 8 дорог общей протяженностью почти 8 км. Работы будут проводиться на улицах Водолаженко, Западной, Мира, Профсоюзной, Элеваторной, Худайбердина, Технической, а также на перекрестке с круговым движением на пересечении улиц Худайбердина, Западной и Коммунистической. Ремонт планируется начать 1 мая, а завершить ориентировочно до 31 июля. Строительство северного надземного путепровода через железнодорожный переезд продолжится до 2025 года.