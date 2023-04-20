Стали известны районы Башкирии с самым высоким уровнем заболеваемости раком

Согласно данным регионального Минздрава, в прошлом году у пациентов выявили 12 494 случая онкологических заболеваний.

Как сообщает КП-Уфа со ссылкой на Минздрав Башкирии, по итогам 2022 года самый высокий уровень заболеваемости онкологией был зафиксирован в Кушнаренковском, Чекмагушевском, Альшеевском, Балтачевском, Бижбулякском, Буздякском районах.