Стали известны районы Башкирии с самым высоким уровнем заболеваемости раком

Согласно данным регионального Минздрава, в прошлом году у пациентов выявили 12 494 случая онкологических заболеваний.
Как сообщает КП-Уфа со ссылкой на Минздрав Башкирии, по итогам 2022 года самый высокий уровень заболеваемости онкологией был зафиксирован в Кушнаренковском, Чекмагушевском, Альшеевском, Балтачевском, Бижбулякском, Буздякском районах.
В свою очередь, наименьшее число злокачественных новообразований было выявлено у пациентов в Абзелиловском, Баймакском, Бурзянском, Зианчуринском, Стерлитамакском районах и в Нефтекамске.