Житель Башкирии получил ожоги конечностей при возгорании мусора

В уфимскую больницу №18 экстренно был госпитализирован 67-летний житель Чишминского района. Мужчина получил серьезные ожоги тела при возгорании мусора. Инцидент произошел накануне вечером, 19 апреля.

Фото №1 - Житель Башкирии получил ожоги конечностей при возгорании мусора

Как сообщает МЧС по РБ, состояние сельчанина оценивается как удовлетворительное. 

Причина пожара устанавливается. Расследование пожара проводит дознаватель МЧС России.

Мужчине поставлен диагноз — ожог 2, 3 степеней нижних конечностей 12% (10% глубоких), ожоговый шок легкой степени, сообщает «Башинформ».   

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