Житель Башкирии получил ожоги конечностей при возгорании мусора

В уфимскую больницу №18 экстренно был госпитализирован 67-летний житель Чишминского района. Мужчина получил серьезные ожоги тела при возгорании мусора. Инцидент произошел накануне вечером, 19 апреля.
Как сообщает МЧС по РБ, состояние сельчанина оценивается как удовлетворительное.
Причина пожара устанавливается. Расследование пожара проводит дознаватель МЧС России.
Мужчине поставлен диагноз — ожог 2, 3 степеней нижних конечностей 12% (10% глубоких), ожоговый шок легкой степени, сообщает «Башинформ».