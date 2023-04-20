В одном из городов Башкирии разрушилась дамба

В Благовещенске был введён режим повышенной готовности. Такая мера введена из-за размытия дамбы на улице 50 лет Октября.
Как сообщил глава Благовещенского района Олег Голов, во время очистки пруда на дамбе обнаружили трещину. Было принято решение на время уложить на дороге плиты перекрытия.
Сейчас же проезд по улице 50 лет Октября на участке от Советской до БАЗ перекрыт, изменены схемы движения общественного транспорта. Специалисты приступили к поднятию плит перекрытия, чтобы найти возможные решения проблемы.