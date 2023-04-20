Стало известно, как в Башкирии будут работать медучреждения 21 апреля

В Башкирии 21 апреля будет выходной день, который приурочен к празднованию праздника Ураза-байрам.
В министерстве здравоохранения рассказали, как будут работать медицинские учреждения в праздничный день.
21 апреля поликлиники будут работать по графику субботнего дня с 08:00 до 17:00 (с приемом вызовов до 16:00). Пройти вакцинацию от коронавируса можно будет также с 08:00 до 17:00.
Центральные районные аптеки и их подведомственные структурные подразделения будут работать по утвержденному режиму субботы.