Более 1800 жителей Шаранского района прошли диспансеризацию

В Шаранском районе прошли диспансеризацию более 1800 жителей. Для 554 человек из сел и деревень до больницы организовали подвоз. Охватили 39 фельдшерско-акушерских пунктов.

При диспансеризации трое человек узнали об онкозаболевании. Сахарный диабет выявили у одного пациента, болезни системы кровообращения - у 36, органов дыхания - у 13, органов пищеварения – у 103 человек.