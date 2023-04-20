Жители республики написали Международный диктант по башкирскому языку

Сегодня в республике прошел международный диктант по башкирскому языку. По традиции проверить свои знания можно было на площадках Уфимского университета науки и технологий, БГПУ, Института развития образования, в Национальном музее и в «Арт-квадрате».

Также проверить знания башкирского можно было и в онлайн-формате, за счет которого присоединиться к диктанту мог участник из любой точки мира.