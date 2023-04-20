Жители республики написали Международный диктант по башкирскому языку

Сегодня в республике прошел международный диктант по башкирскому языку. По традиции проверить свои знания можно было на площадках Уфимского университета науки и технологий, БГПУ, Института развития образования, в Национальном музее и в «Арт-квадрате».
Также проверить знания башкирского можно было и в онлайн-формате, за счет которого присоединиться к диктанту мог участник из любой точки мира.
И конечно, прямая трансляция была организована на нашем телеканале. Модератором акции остался Наиль Юнусов. Тексты диктовали Салават Сагитов для свободно говорящих, Ильяс Сагынбек – для начинающих, Ильшат Вазигатов – для желающих писать на северо-западном диалекте башкирского языка. Среди участников диктанта люди абсолютно разных профессий и возрастов: школьники, студенты, артисты, политики и журналисты.