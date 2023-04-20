В Башкирии подвели итоги Регионального чемпионата «Абилимпикс» – 2023

Мероприятие проводили среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. В соревнованиях приняли участие более 800 конкурсантов в 81 компетенции.

Для реализации насыщенной программы задействовали почти три десятки площадок.  Торжественная церемония награждения пролшла сегодня в Уфимском  в Конгресс-холле «Торатау».

В этом году в список компетенций включили новые направления: «Декорирование тортов», «Сборка-разборка электронного оборудования», «Жестовое искусство», «Сметное дело» и «Организация экскурсионных услуг». В рамках чемпионата по профмастерству для участников организовали мастер-классы.

Уфимская волна
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