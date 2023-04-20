В Башкирии подвели итоги Регионального чемпионата «Абилимпикс» – 2023

Мероприятие проводили среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. В соревнованиях приняли участие более 800 конкурсантов в 81 компетенции.

Для реализации насыщенной программы задействовали почти три десятки площадок. Торжественная церемония награждения пролшла сегодня в Уфимском в Конгресс-холле «Торатау».