В Башкирии подвели итоги Регионального чемпионата «Абилимпикс» – 2023

Мероприятие проводили среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. В соревнованиях приняли участие более 800 конкурсантов в 81 компетенции.
Для реализации насыщенной программы задействовали почти три десятки площадок. Торжественная церемония награждения пролшла сегодня в Уфимском в Конгресс-холле «Торатау».
В этом году в список компетенций включили новые направления: «Декорирование тортов», «Сборка-разборка электронного оборудования», «Жестовое искусство», «Сметное дело» и «Организация экскурсионных услуг». В рамках чемпионата по профмастерству для участников организовали мастер-классы.