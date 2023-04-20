В Башкирии 51 человек погиб от отравления алкоголем

С начала текущего года в Башкирии от отравления алкоголем погиб 51 человек. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Большинство отравлений пришлись на спиртосодержащие напитки. Случаи зафиксированы в 48 муниципалитетах, больше всего отравлений в Стерлитамаке (107), Уфе (79), Белорецке (34), Октябрьском (14) и Нефтекамске (13).