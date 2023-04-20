Как отметили День национального костюма в 2023 году в Башкирии

Самый нарядный праздник в году. В Башкортостане
сегодня отмечают День национального костюма. Мероприятия по этому случаю прошли
по всей республике, а учитывая, что в регионе проживают представители более 160
национальностей, зрителям и гостям было на что посмотреть.
Эти национальные костюмы народов мира побывали на
всех континентах. И дважды в год артисты Государственного академического
ансамбля народного танца имени Файзи Гаскарова разрешают детям примерить их на
себя. В честь праздника также организовали выставку коллекции украшений.
На
нас русские народные костюмы. Мне нравится, что они такие нежные, лёгкие, очень
красивые. У них такая красивая вышивка, они выглядят очень богато. В них ты
чувствуешь себя, как королева, такая энергия чувствуется.Анелия Ганеева и София Ахтямова
Аутентичные и сценические костюмы народов,
проживающих в Башкортостане, показали в одном из торговых центров столицы.
Зрители смогли не только увидеть наряды, но и оценить качество материалов, из
которых они созданы. Главным событием праздника стал концерт в национальных
костюмах.
Это
грузинский национальный костюм горского народа. Особенность в том, что девушка
также танцует в мужской папахе и пытается повторить мужские движения.Кристина Давитадзе
Папаха и кинжал являются основными элементами и
азербайджанского мужского национального костюма. А изюминкой женского наряда
является аксессуар, который передается из поколения в поколение.
Основной элемент нашего костюма – азербайджанский
национальный платок. Он шёлковый. До настоящего времени он сохранился из
древних времён. И найти его даже в Азербайджане очень сложно. На сегодняшний
день их остались единицы.Матанат Амрахова, председатель правления регионального культурного центра «Азербайджанский национальный культурный центр»
Национальный
костюм такой яркий, такой насыщенный. И отражает наш менталитет. Философию
народа, которому он принадлежит. И как нельзя лучше показывает ту идентичность,
которую мы в себе несём.Флюза Гайсина, директор Дома дружбы народов Республики Башкортостан
Башкирские художественные промыслы «Агидель»
показали актуальную коллекцию из льна и представили новинки из серии
национальных костюмов.
Используем
народные традиции в более современной технике. Раньше вручную вышивали, да и до
сих пор встречается вручную. Но в «Агиделе» мы ее освоили на машинке. Нашли
машинку, обучились и начали выпускать.Роза Юлдашбаева, мастер по вышивке ГУП Башкирские художественные промыслы «Агидель»
Здорово,
что это проводят для нас. Дружба народов – то, что должно проходить через
призму времени, объединяя все поколения.Ян Схоменко, житель г. Уфы
На
празднике можно было и самому сшить элемент национального костюма на память.
Обучали этому мастерицы домов народного творчества. Даже небольшое украшение
несет в себе историю. Хранить ее нужно так же бережно, как традиции и обычаи.Найля Хасанова, мастерица
На мне башкирское народное украшение хакау. Но это
большое украшение, его тяжело носить. А мы предлагаем молодежи вот маленькие
изделия. На примере маленькой брошечки мы учим девочек, как пришить бисер, как
пришить паетки. В то же время знакомим с образцами народных башкирских
нагрудников.
Национальный костюм – предмет гордости для любого
народа. Каждый элемент такой одежды рассказывает о культурных особенностях, об
истории той или иной нации. И с каждым годом всё больше людей используют
элементы своих национальных костюмов, интегрируя их в повседневную одежду.