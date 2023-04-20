Как отметили День национального костюма в 2023 году в Башкирии

Самый нарядный праздник в году. В Башкортостане сегодня отмечают День национального костюма. Мероприятия по этому случаю прошли по всей республике, а учитывая, что в регионе проживают представители более 160 национальностей, зрителям и гостям было на что посмотреть.

Эти национальные костюмы народов мира побывали на всех континентах. И дважды в год артисты Государственного академического ансамбля народного танца имени Файзи Гаскарова разрешают детям примерить их на себя. В честь праздника также организовали выставку коллекции украшений.

На нас русские народные костюмы. Мне нравится, что они такие нежные, лёгкие, очень красивые. У них такая красивая вышивка, они выглядят очень богато. В них ты чувствуешь себя, как королева, такая энергия чувствуется. Анелия Ганеева и София Ахтямова

Аутентичные и сценические костюмы народов, проживающих в Башкортостане, показали в одном из торговых центров столицы. Зрители смогли не только увидеть наряды, но и оценить качество материалов, из которых они созданы. Главным событием праздника стал концерт в национальных костюмах.

Это грузинский национальный костюм горского народа. Особенность в том, что девушка также танцует в мужской папахе и пытается повторить мужские движения. Кристина Давитадзе

Папаха и кинжал являются основными элементами и азербайджанского мужского национального костюма. А изюминкой женского наряда является аксессуар, который передается из поколения в поколение.

Основной элемент нашего костюма – азербайджанский национальный платок. Он шёлковый. До настоящего времени он сохранился из древних времён. И найти его даже в Азербайджане очень сложно. На сегодняшний день их остались единицы. Матанат Амрахова, председатель правления регионального культурного центра «Азербайджанский национальный культурный центр»

Национальный костюм такой яркий, такой насыщенный. И отражает наш менталитет. Философию народа, которому он принадлежит. И как нельзя лучше показывает ту идентичность, которую мы в себе несём. Флюза Гайсина, директор Дома дружбы народов Республики Башкортостан

Башкирские художественные промыслы «Агидель» показали актуальную коллекцию из льна и представили новинки из серии национальных костюмов.

Используем народные традиции в более современной технике. Раньше вручную вышивали, да и до сих пор встречается вручную. Но в «Агиделе» мы ее освоили на машинке. Нашли машинку, обучились и начали выпускать. Роза Юлдашбаева, мастер по вышивке ГУП Башкирские художественные промыслы «Агидель»

Здорово, что это проводят для нас. Дружба народов – то, что должно проходить через призму времени, объединяя все поколения. Ян Схоменко, житель г. Уфы

На празднике можно было и самому сшить элемент национального костюма на память. Обучали этому мастерицы домов народного творчества. Даже небольшое украшение несет в себе историю. Хранить ее нужно так же бережно, как традиции и обычаи. Найля Хасанова, мастерица

На мне башкирское народное украшение хакау. Но это большое украшение, его тяжело носить. А мы предлагаем молодежи вот маленькие изделия. На примере маленькой брошечки мы учим девочек, как пришить бисер, как пришить паетки. В то же время знакомим с образцами народных башкирских нагрудников.