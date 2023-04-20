Алина Мустаева из Уфы стала бронзовым призером международных соревнований по боксу

Турнир проходил в Сербии. Он собрал более 200 спортсменов из разных стран. Соперницами Алины были девушки из Италии, Португалии и Сербии. Сейчас спортсменка из Башкортостана готовится к следующим выступлениям.
Под руководством Алексея Рыскова Алина Мустаева занимается уже десять лет. Тренер с улыбкой вспоминает самые первые шаги своей воспитанницы. Помнит ее дебютный выход на ринг, слёзы и долгожданные медали.
В свои 14 лет спортсменка пришла сначала в кикбоксинг. Алина принимала участие в соревнованиях и становилась призером чемпионата России, даже выполнила норматив мастера спорта. Два года подряд занимала призовые места на первенстве страны по кикбоксингу. Но через некоторое время полностью ушла в бокс.
И в боксе Алина показывает хорошие результаты. После чемпионата России в 2022 году спортсменка вошла в резерв сборной страны. Сейчас Алина выступает на соревнованиях разных уровней. Так, завоевала бронзу в Сербии. Хотя об этом турнире Алина со своим тренером узнала лишь за неделю. Подготовиться успели. Всего Мустаева провела два боя и в заключительном раунде уступила сопернице из Италии – 0:5.
Сейчас Алина активно готовится к следующим выступлениям. В конце апреля в Серпухове пройдет мастерский турнир класса А, где спортсменка из Башкортостана примет участие.