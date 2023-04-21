С сегодняшнего дня в 28 муниципалитетах и городах Башкирии проходят сельхозярмарки

21, 22 и 23 апреля в Башкортостане проходят сельхозярмарки Посетители смогут приобрести натуральную и свежую продукцию местного производства по выгодным ценам.

На территории республики будет организовано 34 площадки. Контакты и адреса собраны на официальном сайте Минторга по ссылке .

Если вы хотите принять участие в ярмарке выходного дня в качестве продавца, вам нужно перейти по ссылке, найти в таблице интересующий район. Затем необходимо связаться по указанному номеру с контактным лицом для уточнения деталей.