Вчера вечером в Уфе зафиксировали восьмибалльные пробки

В пробках застыли многие улицы Уфы. Заторы образовались на улицах Сельской Богородской, Вологодской, Трамвайной, Седова, Маршала Жукова, Менделеева, 50 лет СССР, Галле, Комсомольской, Бессонова, Революционной, Достоевского, Кирова, Коммунистической, 50-летия Октября, Карла Маркса, Заки Валиди, Цюрупы, Воровского, Пугачева, Колгуевской, а также на Уфимском шоссе, проспекте Октября и бульваре Ибрагимова.