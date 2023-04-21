Жительница Уфы поверила телефонному мошеннику и лишилась 500 тысяч рублей

54-летняя уфимка обратилась в полицию и рассказала, что стала жертвой мошенников. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РБ.
На телефон женщины поступил звонок якобы от сотрудника банка, который заявил, что злоумышленники пытаются завладеть ее деньгами. Для того, чтобы предотвратить мошеннические действия, уфимке нужно скачать приложение, которое якобы предотвратит списание денег.
Действуя под диктовку, заявительница, перевела на «безопасный» счет около 500 тысяч рублей. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все детали случившегося.