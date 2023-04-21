Бастрыкин заинтересовался делом о смерти 4-летней девочки из-за менингита в Уфе

Глава СКР Александр Бастрыкин заинтересовался уголовным делом по факту смерти в Уфе 4-летней девочки. Она скончалась практически на руках у матери из-за менингита. Об этом 20 апреля сообщили в пресс-службе СК РФ.

Напомним, трагедия произошла в феврале 2023 года. Дома у малышки резко ухудшилось самочувствие, и мать вызвала скорую помощь. Врачи диагностировали у ребенка менингококковую инфекцию и повезли в больницу. Через 15 минут после начала реанимационных действий врач сообщил ее матери о том, что она скончалась.