Стало известно, будут ли в этом году в Уфе проводить парад и салют на День Победы

В пресс-службе администрации Уфы рассказали о проведении парада и салюта на День Победы 9 мая 2023 года.

Фото №1 - Стало известно, будут ли в этом году в Уфе проводить парад и салют на День Победы

Недавно стало известно, что в этом году традиционная всероссийская акция «Бессмертный полк» пройдет в другом формате. Традиционного торжественного шествия с портретами победителей в Великой Отечественной войне по проспекту Октября в 2023 году не будет. Вместо этого организаторы предлагают почтить память своих предков другим способом.

Также стало известно, что посвященные 78-й годовщине Победы в ВОВ другие мероприятия состоятся, сообщает КП-Уфа со ссылкой на пресс-службу мэрии.

По состоянию на 20 апреля 2023 года, кроме отмены шествия акции «Бессмертный полк» на проспекте Октября, в пресс-службу не поступали сообщения об отмене того или иного мероприятия, приуроченного к празднованию Дня Победы.

пресс-служба администрации Уфы

В столичной мэрии подчеркнули, что информация о каких-либо изменениях в программе празднования Дня Победы будет опубликована в соцсетях или на официальном сайте администрации города.

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