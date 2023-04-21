Стало известно, будут ли в этом году в Уфе проводить парад и салют на День Победы

Недавно стало известно, что в этом году традиционная всероссийская акция «Бессмертный полк» пройдет в другом формате. Традиционного торжественного шествия с портретами победителей в Великой Отечественной войне по проспекту Октября в 2023 году не будет. Вместо этого организаторы предлагают почтить память своих предков другим способом.