В Башкирии сотрудники полиции задержали браконьеров

В Караидельском районе Башкирии полицейские задержали браконьеров, которые подозреваются в незаконной установке рыболовных сетей. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по РБ.

В деревне Абдуллино на реке Юрюзань в ходе операции "Нерест" полицейские заметили установленные сети и решили устроить засаду. Спустя некоторое время приехали двое мужчин, которые начали забирать сети, но когда увидели правоохранителей, выбросили мешок с добычей и бросились бежать, однако их все равно поймали.