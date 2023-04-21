Из-за риска размыва дамбы в одном из городов Башкирии ввели режим повышенной готовности
В Благовещенске из-за повреждения дорожного полотна около городского пруда перекрыли проезд по улицам Седова и 50 лет Октября. Объезд возможен через трассу Уфа - Бирск - Янаул. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.
Глава района Олег Голов в своих соцсетях рассказал о том, что на улице 50 лет Октября возможно размытие дамбы.
Для ясности картины еще раз напомню: во время очистки городского пруда на гидротехническом сооружении под дорогой была выявлена трещина. Мы сразу же вызвали специалистов, провели обследование и приняли временное решение уложить на дороге плиты перекрытия, чтобы укрепить проезд по дороге. Параллельно мы приступили к проектированию ремонта ГТС, проект подготовлен, в конце марта 2023 года он получил государственную экспертизу и был одобрен для участия в инвестиционной программе. С правительством РБ определяем источники финансирования работ. Прошу жителей сохранять спокойствие, выбирать объездные пути следования заблаговременно и соблюдать правила дорожного движения, с уважением относиться ко всем участникам дорожного движения в непростой ситуации.
Олег Голов, глава администрации Благовещенского района
Также Олег Голов подчеркнул, что о всех принятых решениях и проводимой работе будет информировать граждан.